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8 июня, 08:44

Gloria Jeans сообщила об утечке данных более 3 млн пользователей

Данные более трёх миллионов пользователей российской компании Gloria Jeans утекли в Сеть. Об этом ретейлер уведомил Роскомнадзор.

"Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более трёх миллионов пользователей сайта Gloria Jeans и принимаем дополнительные меры для защиты данных наших пользователей", — рассказал РИА "Новости" представитель компании.

По его данным, часть информации была похищена при проведении технических работ на сайте. Теперь Gloria Jeans проводит внутреннюю проверку, чтобы определить, принадлежат ли данные покупателям.

Россиянам хотят дать возможность через "Госуслуги" требовать компенсацию за утечку данных

Россиянам хотят дать возможность через "Госуслуги" требовать компенсацию за утечку данных

А ранее в Сеть попали данные клиентов "Ашана". Торговая сеть подтвердила сообщения об утечке, проводится внутреннее расследование и принимаются все меры для усиления средств защиты информационных систем.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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