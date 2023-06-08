Gloria Jeans сообщила об утечке данных более 3 млн пользователей

Данные более трёх миллионов пользователей российской компании Gloria Jeans утекли в Сеть. Об этом ретейлер уведомил Роскомнадзор.

"Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более трёх миллионов пользователей сайта Gloria Jeans и принимаем дополнительные меры для защиты данных наших пользователей", — рассказал РИА "Новости" представитель компании.

По его данным, часть информации была похищена при проведении технических работ на сайте. Теперь Gloria Jeans проводит внутреннюю проверку, чтобы определить, принадлежат ли данные покупателям.