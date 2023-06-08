Врач объяснила, как домашний маникюр самому себе может закончиться опасными болезнями

Если женщина делает себе маникюр самостоятельно и непрофессионально, то рискует обзавестись стафилококком и нарушить нормальный рост ногтей. Об этом рассказала Лайфу врач – дерматолог-миколог, подолог "СМ-Косметология" Ольга Латыпова.

Она пояснила, что обычно все женщины уделяют особое внимание области основания ногтя, в частности кутикуле. Однако это самое уязвимое место на ногтевой пластине, так как там находится чувствительная зона "матрикс", отвечающая за рост ногтей. Если проводить маникюр неправильно, то этот участок можно серьёзно повредить.

"В итоге это приведёт к снижению роста, расслоению свободного края ногтя, ломкости и отслаиванию ногтей от ногтевого ложа. Может измениться форма ногтевых пластин — появятся поперечные полосы, углубления по типу "волна", — отметила медик.

По её словам, не следует также самостоятельно снимать гель-лак, потому что это чревато истончением ногтей и появлением болезненной чувствительности. Латыпова добавила, что микротравмы из-за порезов и пропилов становятся "входными воротами инфекции", например, для золотистого стафилококка или грибков.