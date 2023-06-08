Неизвестный с ножом порезал шестерых маленьких детей во Франции

Шестеро детей и один взрослый пострадали в результате нападения мужчины с ножом на юго-востоке Франции. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошёл в парке у озера Анси 8 июня в 09:45 по местному времени (10:45 мск). Большинство пострадавших — дети в возрасте около трёх лет. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, их экстренно госпитализировали на вертолётах.

Напавший задержан, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Вооружённый ножом человек ранил нескольких человек, в том числе детей, в сквере Анси. Он был задержан благодаря очень быстрому вмешательству полиции", — написал глава МВД в "Твиттере".