Регион

Уведомления отключены

8 июня, 09:14

Неизвестный с ножом порезал шестерых маленьких детей во Франции

AFP: Шестеро детей и взрослый ранены после нападения мужчины с ножом во Франции

<p>Место происшествия. Обложка © <a href="https://www.bfmtv.com/police-justice/en-direct-attaque-au-couteau-a-annecy-cinq-blesses-dont-quatre-enfants-en-bas-age_LN-202306080410.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BF</a><a href="https://www.bfmtv.com/police-justice/en-direct-attaque-au-couteau-a-annecy-cinq-blesses-dont-quatre-enfants-en-bas-age_LN-202306080410.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">M</a> <a href="https://www.bfmtv.com/police-justice/en-direct-attaque-au-couteau-a-annecy-cinq-blesses-dont-quatre-enfants-en-bas-age_LN-202306080410.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TV</a></p>

Место происшествия. Обложка © BFM TV

Шестеро детей и один взрослый пострадали в результате нападения мужчины с ножом на юго-востоке Франции. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошёл в парке у озера Анси 8 июня в 09:45 по местному времени (10:45 мск). Большинство пострадавших — дети в возрасте около трёх лет. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, их экстренно госпитализировали на вертолётах.

Напавший задержан, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В Подмосковье восьмиклассник напал с ножом на спавших бабушек и дедушку

В Подмосковье восьмиклассник напал с ножом на спавших бабушек и дедушку

"Вооружённый ножом человек ранил нескольких человек, в том числе детей, в сквере Анси. Он был задержан благодаря очень быстрому вмешательству полиции", — написал глава МВД в "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал, что повар с ножом пытался сжечь дом актёра Бенедикта Камбербэтча в Лондоне. Найти его удалось благодаря ДНК.

Никита Никонов
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров