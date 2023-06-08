Около 15 тысяч сотрудников МВД стали участниками спецоперации

А в конце мая в России вступили в силу новые нормы поддержки бойцов СВО. Так, участники спецоперации из числа детей-сирот получат жильё от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих смогут пользоваться прежним служебным жильём при отправке кормильца в зону боевых действий или за пределы РФ. Кроме того, задействованные в зоне спецоперации военные больше не будут платить госпошлину за восстановление паспорта и водительских прав.