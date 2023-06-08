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8 июня, 10:13

Около 15 тысяч сотрудников МВД стали участниками спецоперации

Участниками специальной военной операции стали около 15 тысяч сотрудников МВД России. Как рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев, в условиях крайне сложной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет задачи.

"Участниками (спецоперации — Прим. Лайфа) стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 — ведомственных", — рассказал Колокольцев.

Всем участникам СВО в России предложили выдать социальные паспорта

Всем участникам СВО в России предложили выдать социальные паспорта

А в конце мая в России вступили в силу новые нормы поддержки бойцов СВО. Так, участники спецоперации из числа детей-сирот получат жильё от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих смогут пользоваться прежним служебным жильём при отправке кормильца в зону боевых действий или за пределы РФ. Кроме того, задействованные в зоне спецоперации военные больше не будут платить госпошлину за восстановление паспорта и водительских прав.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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