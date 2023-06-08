Песков: НАТО не несёт мир и стабильность, а только дестабилизирует ситуацию
НАТО не несёт стабильность, а только дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении ускоренно присоединить Индию к формату "НАТО+".
"НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так", — отметил представитель Кремля.
НАТО расширяет не только своё присутствие в мире, но и свою штаб-квартиру. Как узнали СМИ, альянс рассматривает возможность строительства дополнительного здания в Брюсселе, чтобы разместить там миссию Финляндии и потенциальных будущих членов.
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