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8 июня, 10:36

Песков: НАТО не несёт мир и стабильность, а только дестабилизирует ситуацию

НАТО не несёт стабильность, а только дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении ускоренно присоединить Индию к формату "НАТО+".

"НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так", отметил представитель Кремля.

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НАТО расширяет не только своё присутствие в мире, но и свою штаб-квартиру. Как узнали СМИ, альянс рассматривает возможность строительства дополнительного здания в Брюсселе, чтобы разместить там миссию Финляндии и потенциальных будущих членов.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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