Песков: НАТО не несёт мир и стабильность, а только дестабилизирует ситуацию

НАТО не несёт стабильность, а только дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении ускоренно присоединить Индию к формату "НАТО+".

"НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так", — отметил представитель Кремля.