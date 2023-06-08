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8 июня, 10:54

В России признан нежелательным "Завет церквей TCCN", собиравший деньги для ВСУ

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской религиозной организации "Завет церквей TCCN" (Transformation Center Covenant Network), которая собирала с граждан пожертвования и отправляла в поддержку Вооружённых сил Украины.

"Установлено, что функционирование указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства", говорится в сообщении ведомства.

ГП признала нежелательным в России "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"

ГП признала нежелательным в России "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"

А ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации "Гринпис" (Greenpeace). В ведомстве пришли к выводу, что проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Кроме того, с их стороны фиксируются попытки вмешательства во внутренние дела России.

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Getty Images / Andre Alves

Александра Вишнякова
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