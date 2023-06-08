В России признан нежелательным "Завет церквей TCCN", собиравший деньги для ВСУ

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской религиозной организации "Завет церквей TCCN" (Transformation Center Covenant Network), которая собирала с граждан пожертвования и отправляла в поддержку Вооружённых сил Украины.

А ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации "Гринпис" (Greenpeace). В ведомстве пришли к выводу, что проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Кроме того, с их стороны фиксируются попытки вмешательства во внутренние дела России.