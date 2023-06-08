Военный эксперт объяснил, почему третья мировая уже идёт, но не по плану США
Военный обозреватель Артамонов заявил, что третья мировая война началась
Третья мировая война уже идёт полным ходом, но только она выбивается из сценария, который планировали в США. Об этом сказал военный обозреватель Александр Артамонов в эфире передачи "Дайте сказать!".
Военный обозреватель Александр Артамонов уверен, что третья мировая война уже идёт. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"Я считаю, что третья мировая война вполне возможна. Я считаю, что она уже началась в планетарных масштабах, но я не думаю, что она пойдёт по тому сценарию, который прописали американцы, по нескольким причинам", — пояснил он.
Во-первых, немцы ещё в эпоху Второй мировой войны называли американцев "краснощёкими дуралеями" за то, что у них нет военной культуры и они нигде и никогда не воевали. Во-вторых, Вашингтон вовсе не правит миром, а создаёт иллюзию о своём доминировании по принципу голливудских фильмов.
Эксперт напомнил, что Иран входит в десятку крупнейших экономик мира, несмотря на давление со стороны США и изоляцию на протяжении десятилетий. Также и КНДР, которая попала в немилость к американцам и теперь должна влачить жалкое существование, обладает не только собственным ядерным оружием, но и подводным флотом, входящим в пятёрку лучших в мире.
"США нас убедили, что они сильны, убедили в иллюзии, как Голливуд. А на самом деле король-то оказался голый. Вот именно это мы сейчас, сдавая экзамен на юге нашей русской степи, и доказываем. А когда мы это докажем, весь мир поймёт, что король голый", — заключил он.
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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России.
YouTube / "Дайте сказать!"