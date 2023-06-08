Военный эксперт объяснил, почему третья мировая уже идёт, но не по плану США

Третья мировая война уже идёт полным ходом, но только она выбивается из сценария, который планировали в США. Об этом сказал военный обозреватель Александр Артамонов в эфире передачи "Дайте сказать!".

Военный обозреватель Александр Артамонов уверен, что третья мировая война уже идёт. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Я считаю, что третья мировая война вполне возможна. Я считаю, что она уже началась в планетарных масштабах, но я не думаю, что она пойдёт по тому сценарию, который прописали американцы, по нескольким причинам", — пояснил он.

Во-первых, немцы ещё в эпоху Второй мировой войны называли американцев "краснощёкими дуралеями" за то, что у них нет военной культуры и они нигде и никогда не воевали. Во-вторых, Вашингтон вовсе не правит миром, а создаёт иллюзию о своём доминировании по принципу голливудских фильмов.

Эксперт напомнил, что Иран входит в десятку крупнейших экономик мира, несмотря на давление со стороны США и изоляцию на протяжении десятилетий. Также и КНДР, которая попала в немилость к американцам и теперь должна влачить жалкое существование, обладает не только собственным ядерным оружием, но и подводным флотом, входящим в пятёрку лучших в мире.

"США нас убедили, что они сильны, убедили в иллюзии, как Голливуд. А на самом деле король-то оказался голый. Вот именно это мы сейчас, сдавая экзамен на юге нашей русской степи, и доказываем. А когда мы это докажем, весь мир поймёт, что король голый", — заключил он.

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