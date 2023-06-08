Военный эксперт удивился тому, как гинеколог стал министром обороны Европы

Современная Европа лишена настоящего суверенитета. Причинами тому стали отсутствие независимой элиты и постоянное вмешательство американского истеблишмента. Это особенно хорошо видно на примере того, как высшие военные чины Европы могут занимать женщины без военного образования. Об этом рассказал военный обозреватель Александр Артамонов в эфире шоу "Дайте сказать!".

Артамонов объяснил, почему в Европе нет независимой элиты. Видео © LiFE

Суверенность в Европе недостижима в нынешних обстоятельствах, считает Александр. Причин несколько, но самая очевидная в том, что вся нынешняя элита Европы на крючке у США. Обозреватель поделился информацией, которую ему в своё время поведал ныне покойный французский профессор Иван Бло, входивший в высшие круги Франции и занимавший должность префекта МВД страны. По его словам, любых подающих надежды студентов третьих-четвёртых курсов политологических вузов приглашают в Штаты в срочном порядке, где на них заводится учётная карточка и выдаётся грант — таким образом их делают управляемыми. На политическую жизнь Франции же оказал сильное влияние в том числе и план Маршалла, продолжил эксперт. Образ Америки там в целом сильно культивируется ещё с 45-го года. Сначала социалисты, а вслед за ними и и правые партии приняли то, что элита государства будет формироваться при непосредственном участии американского истеблишмента.

"Поэтому мы получили Урсулу фон дер Ляйен, Макрона, Анналену Бербок. И очень много других славных девчуней, как я говорю, потому что странным образом министр обороны Западной Европы — это может быть не по большей степени, но в значительной степени, скажем так, женщины. И не только потому, что я, сексист, на это обращаю внимание, а просто достаточно странно, когда гинеколог превращается в министра обороны. Допустим, если бы я был акушером-гинекологом (есть же мужчины), а стал бы министром обороны, было бы немножечко странно, да? Тем не менее, это происходит", — констатировал Артамонов.

В то же время в Штатах ситуация совсем другая, подчеркнул спикер, приведя примеры. Марк Милли, председатель объединённого комитета начальников штабов США — профессиональный военный. Кристиан Коволли — главнокомандующий сил НАТО в Европе, сначала получил биологическое образование, изучая слизней, потом изучал русских, а после этого изучил профессию военного, итого у него три высших профессиональных образования. А его специализация по России явно пересекается с военным профилем. А в Европе — Урсула фон дер Ляйен, а также Анналена Бербок, знаменитая "разворотами на 360 градусов", объяснил Артамонов.