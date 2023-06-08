Автоэксперт не оценил идеи обязательного размещения на номерах российского триколора
Автоэксперт Гуляев назвал излишним обязательное размещение на номерах флага РФ
Обязательное наличие флага на номере не несёт никакой функциональной пользы, считает автоэксперт Роман Гуляев. Так он прокомментировал в беседе с RT предложение сделать обязательным размещение флага России на автономерах.
По словам эксперта, главная задача автомобильного номера — идентифицировать транспортное средство.
"Флаг, а точнее, его наличие, к этим вещам не относится. Стандарты номеров утверждены, формат утверждён", — считает Гуляев.
Напомним, заслуженный юрист России Иван Соловьёв ранее предложил ввести новое обязательное требование к номерным знакам. Он объяснил, что нынешние нормативы позволяют автомобилистам заказать дубликаты выданных в ГИБДД номеров, но уже без триколора и абсолютно легально их использовать.
ТАСС / Артём Геодакян