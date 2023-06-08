Автоэксперт не оценил идеи обязательного размещения на номерах российского триколора

Обязательное наличие флага на номере не несёт никакой функциональной пользы, считает автоэксперт Роман Гуляев. Так он прокомментировал в беседе с RT предложение сделать обязательным размещение флага России на автономерах.

По словам эксперта, главная задача автомобильного номера — идентифицировать транспортное средство.

"Флаг, а точнее, его наличие, к этим вещам не относится. Стандарты номеров утверждены, формат утверждён", — считает Гуляев.