В России предложили ввести новое обязательное требование к номерным знакам

Российских водителей необходимо обязать использовать транспортные номера только с флагами России, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Соответствующее обращение он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Свою позицию юрист объяснил необходимостью поддержания высокого патриотического духа у населения. Он отметил, что нынешние нормативы позволяют автомобилистам заказать дубликаты выданных в ГИБДД номеров, но уже без триколора и абсолютно легально их использовать. Такой своеобразной "лазейкой", добавил Соловьёв, пользуются те, кто не хочет видеть флаг на своём транспортном средстве.

Это положение, считает Соловьёв, не способствует росту уважения граждан и иностранцев к России и её символам, а также позволяет им демонстрировать пренебрежение к истории страны, её нынешнему этапу развития и подавать соответствующий пример. Причём в условиях конфронтации с антироссийскими силами такое решение стало "насущной необходимостью".