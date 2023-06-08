В России предложили ввести новое обязательное требование к номерным знакам
Юрист Соловьёв предложил сделать обязательным наличие флага РФ на автономерах
Российских водителей необходимо обязать использовать транспортные номера только с флагами России, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Соответствующее обращение он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Свою позицию юрист объяснил необходимостью поддержания высокого патриотического духа у населения. Он отметил, что нынешние нормативы позволяют автомобилистам заказать дубликаты выданных в ГИБДД номеров, но уже без триколора и абсолютно легально их использовать. Такой своеобразной "лазейкой", добавил Соловьёв, пользуются те, кто не хочет видеть флаг на своём транспортном средстве.
Это положение, считает Соловьёв, не способствует росту уважения граждан и иностранцев к России и её символам, а также позволяет им демонстрировать пренебрежение к истории страны, её нынешнему этапу развития и подавать соответствующий пример. Причём в условиях конфронтации с антироссийскими силами такое решение стало "насущной необходимостью".
"В связи с изложенным предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и др.) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа", — предложил он, пишет RT.
Ранее Соловьёв предложил разрешить оспаривать свой статус иноагента только тем, кто проживает в России. По его мнению, недавние иски артистов с требованием признать вынесенные против них решения незаконными носили скоординированный характер.
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