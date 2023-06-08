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8 июня, 11:30

Москвич отправил брата в больницу из-за "оладушек раздора"

Житель Москвы избил 13-летнего брата из-за оладушек

Житель Москвы избил 13-летнего брата, не поделив с ним оладушки, которые напекла их мама. По данным SHOT, у подростка диагностировали сотрясение мозга.

По данным телеграм-канала, вечером 6 июня братья хотели полакомиться оладьями, однако не смогли решить, кому больше достанется. В итоге старший отвесил младшему несколько подзатыльников. Удары были настолько сильными, что подростка доставили в больницу, где диагностировали сотрясение и ушиб мягких тканей головы и шеи.

Теперь в подробностях братско-кулинарного конфликта разбираются полицейские.

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А ранее житель Екатеринбурга избил 12-летнего мальчика до разрыва селезёнки из-за того, что школьник дразнил его из-за фамилии.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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