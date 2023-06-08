Москвич отправил брата в больницу из-за "оладушек раздора"

Житель Москвы избил 13-летнего брата, не поделив с ним оладушки, которые напекла их мама. По данным SHOT , у подростка диагностировали сотрясение мозга.

По данным телеграм-канала, вечером 6 июня братья хотели полакомиться оладьями, однако не смогли решить, кому больше достанется. В итоге старший отвесил младшему несколько подзатыльников. Удары были настолько сильными, что подростка доставили в больницу, где диагностировали сотрясение и ушиб мягких тканей головы и шеи.