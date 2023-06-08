Путин подписал открытку для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал открытку со словами поддержки участникам спецоперации. Об этом его попросил губернатор Орловской области Андрей Клычков, который назвал это большим подарком и подспорьем для военнослужащих.

Владимир Путин подписывает открытки участникам СВО. Видео © LIFE

"Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем", — сказал он.

Глава государства ответил, что с удовольствием сделает это.

Также Клычков рассказал о боевом настрое мобилизованных орловчан, приведя в пример бойца Депутата, который получил позывной из-за любви к деловым костюмам. По словам губернатора, военный не собирается возвращаться домой, пока не выполнит свою задачу. Путин добавил, что "на таких ребятах и страна вся держится".