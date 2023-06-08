Выпускник Парижской консерватории сочинил композицию в честь Донбасса ко Дню России

Французский композитор и пианист Николя Челоро сочинил композицию "Песнь Донбасса: непокорённому народу посвящается". Он сыграет произведение в День России на благотворительном концерте в Музее Победы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Когда ко мне пришло это музыкальное произведение, меня охватило чувство боли от трагедии, происходящей на Донбасской земле, где человеческая жизнь соприкасается со смертью, но должна обрести также, несмотря ни на что, силу и героизм", — рассказал композитор.

Представители Музея Победы добавили, что пианист также исполнит своё произведение в Севастополе, Керчи и Донецкой государственной академической филармонии.

Николя Челоро обучался музыкальному искусству в Парижской консерватории, а сейчас проживает во Владимирской области.