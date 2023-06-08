Врач указал на главную опасность городского тополиного пуха

Тополя в Центральной России отцветают и разбрасывают семена, пух от которых может попадать в дыхательные пути. Для кого тополиный пух будет особенно опасен, рассказал в интервью радио Sputnik врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт объяснил, что сам по себе тополиный пух — это волокна целлюлозы, или ваты, которая окружает тополиное семечко. Пух может перемещаться на большие расстояния и попадать в дыхательные пути, вызывая раздражение.

"Если это повторяется несколько раз за короткий промежуток времени, то механическое раздражение может вызвать воспаление, а у особо чувствительных людей — ларингоспазм или даже бронхоспазм", — заметил Болибок.

Также пух способен переносить пыльцу и некоторые вредные вещества. Дело в том, что тополь абсорбирует экологические загрязнения, поэтому так важен для экологии мегаполисов, и летающий по городу тополиный пух берёт весь вред на себя.

"Мегаполисы и крупные города страдают, прежде всего, от автомобильных выхлопов. Кроме того, пушение тополей совпадает с цветением луговых трав. Волокна целлюлозы (пух) очень хорошо абсорбируют пыльцу других растений, которая при попадании в дыхательные пути может вызывать аллергическую реакцию", — добавил Болибок.

Аллерголог советует при проветривании помещений завешивать окна, в этом поможет обычная противомоскитная сетка или рулон спандекса. Для защиты от пуха на улице подойдёт обычная медицинская маска, в том числе многоразовая: по словам врача, в период пандемии ковида было очень мало обращений от аллергиков.