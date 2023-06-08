Водитель автобуса после ссоры высадил детей на трассе в Калужской области

В Калужской области инспекторы ГИБДД увидели на обочине возле посёлка Дугна школьников, которых водитель автобуса высадил по дороге с базы отдыха из-за конфликта. О случившемся сообщает губернатор региона Владислав Шапша.

Водитель автобуса высадил группу детей на трассе в Калужской области. Видео © t.me / Владислав Шапша

"Оказалось, что московские школьники с сопровождающими возвращались с базы отдыха в Калужской области домой. С водителем автобуса, который прибыл из Москвы, чтобы забирать детей, произошёл конфликт. Сейчас все обстоятельства выясняются", — написал он в телеграм-канале.

По словам детей, водитель вёл себя за рулём неадекватно, поэтому ему сделали замечание, однако мужчина разозлился и высадил пассажиров. Инспекторы дождались вместе со школьниками другой автобус. В результате инцидента никто не пострадал. Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева взяла ситуацию на контроль.