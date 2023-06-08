Россиянам предложат пообщаться онлайн с жителями других городов и вместе станцевать

Накануне дня России в городах страны появятся новые "VK Порталы". Интерактивные системы установят в десяти населённых пунктах, связав между собой разные регионы. Об этом рассказали в пресс-службе VK.

VK Порталы. Фото © Предоставлено Лайфу

"Интерактивные инсталляции, которые свяжут между собой регионы России, появятся в 10 городах. В этом году VK Порталы обновились: теперь прохожие смогут не только пообщаться с жителями других городов, но и станцевать с маскотами в режиме реального времени, отправить стикеры и примерить маски. Видеосвязь соединит Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Хабаровск, Челябинск и Якутск", — сообщили представители компании.

"VK Порталы" заработают перед Днём России и будут открыты с 10 по 18 июня. Пообщаться с жителем из другого города будет очень просто — нужно просто подойти к "порталу" и поздороваться с человеком по ту сторону экрана. При желании, можно будет пообщаться с любым из участвующих регионов — города в "VK Порталах" будут меняться на протяжении дня.

"VK Порталы" будут размещены в узнаваемых местах около известных достопримечательностей, так что понять, какой город на связи, будет очень легко. В Москве инсталляция откроется в парке Зарядье с видом на Храм Василия Блаженного, в Санкт-Петербурге — прямо на Исаакиевской площади у Мариинского дворца, в Якутске — на площади Святого князя Владимира, а в Якутске — на площади Победы Ветеранов.

В Санкт-Петербурге будет открыт специальный портал с 14 по 17 июня — в это время будет проводиться Петербургский экономический форум. Участники форума смогут также общаться с жителями из других городов через стенд VK.

"VK Порталы" будут не только транслировать эфиры из других городов, но и предложат россиянам повеселиться вместе: на экране во время разговора будут появляться маскоты — кот Персик, единорог Спаркс и пёс Дигги, которые предложат станцевать, примерить маски или обменяться стикерами. Кроме того, у "VK Порталов" горожане смогут повстречать известных блогеров и принять участие в разных активностях, которые запланировали VK.