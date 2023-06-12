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На внеземной частоте: Учёные слушают центр Млечного Пути и приходят к неожиданному выводу

Они подозревают, что разумная внеземная цивилизация "подделывает" свои радиопослания под ритмичные сигналы нейтронной звезды.

11 июня, 23:40
<p>Параболические антенны радиотелескопов. Обложка © Shutterstock</p>

Параболические антенны радиотелескопов. Обложка © Shutterstock

В принципе, Институт поиска внеземного разума SETI руководствуется довольно простой и понятной логикой. Во-первых, сигнал от инопланетной цивилизации может быть либо отправлен намеренно, либо просто как случайное радиоизлучение тамошней техники. То есть точно так же, как и сигналы от Земли: есть целенаправленное послание Аресибо или, скажем, аналогичное от телескопа в Евпатории, а есть просто сигналы наших военных радаров, авиационной навигации и прочее.

Так вот, эти случайные сигналы, конечно, отличить в общем фоновом шуме очень трудно. Особенно с учётом теоретического расчёта на то, что в пределах как минимум тысячи световых лет от Земли совершенно точно ловить нечего. А вот насчёт сигналов намеренных всё-таки какой-то шанс есть, потому что намеренные сигналы — узкополосные, то есть они будут сильно отличаться от общего "шипения".

Конечно, учёные не знают наверняка, что именно им ловить и что удастся в итоге поймать, поэтому пытаются слушать всё, что только можно: устроили прослушивание космоса в диапазоне от 0,7 до 93 гигагерц. Этот диапазон, кстати, включает и ту частоту, на которую возлагают самые большие надежды, — 1,42 гигагерц, или 1420 мегагерц. Это радиочастота "вещания" водорода. Учёные считают, что раз это самое распространённое вещество во Вселенной, то инопланетные отправители послания выберут именно его частоту: её с наибольшей вероятностью услышат.

Теперь по поводу того, в каком направлении интереснее всего слушать. Здесь тоже всё логично: надо разворачивать антенны туда, где больше всего звёзд. А больше всего звёзд — в центре нашей Галактики. Находится он в направлении созвездия Стрельца. Его назвали объектом Стрелец А*. Занятно, что галактический центр — сам по себе мощный радиоисточник. В начале 1930-х годов американский физик Карл Янский слушал грозовые радиопомехи и неожиданно наткнулся на постороннее "шипение" из источника, который всё время смещается и делает полный оборот за 24 часа. Оказалось, что это "шипит" центр Млечного Пути.

Современная наука установила, что в самом сердце Галактики находится гигантская чёрная дыра массой в четыре миллиона Солнц. И, конечно, окрестности этого монстра — самый "густонаселённый" район. Там очень близко друг к другу летают миллиарды звёзд. Если у нас до ближайших соседних звёзд четыре световых года, то там расстояние это должно быть гораздо меньше.

Радиотелескопы в чилийской пустыне Атакама на фоне галактического центра в ночном небе. Фото © Европейская южная обсерватория

Радиотелескопы в чилийской пустыне Атакама на фоне галактического центра в ночном небе. Фото © Европейская южная обсерватория

Понятно, что земные телескопы имеют узкий "угол зрения", или (в случае радиотелескопа) "угол прослушивания". Поэтому в ходе недавней кампании прослушивания галактического центра в зону "видимости" попало в общей сложности восемь миллионов звёзд в пределах 26–27 тысяч световых лет (это как раз расстояние до Стрельца А*). Но поскольку интересует именно сам центр, то решили обращать внимание только на самые дальние, самые центральные — на расстояниях где-то 26,5–26,9 тысячи световых лет. Там звёзд, по оценкам, примерно 600 тысяч.

И поскольку невозможно сразу объять необъятное, то ранее одна группа учёных взяла самую нижнюю часть диапазона — 0,7–4 гигагерц, а в новом исследовании занялись промежутком 4–8 гигагерц. Искали сигналы шириной не более килогерца, идущие с периодичностью от 11 до 100 секунд.

Пока результаты неутешительные: ничего похожего на искусственный, то есть разумный, радиосигнал не прослеживается. Но на самом деле это лишь означает, что концентрация источников разумного внеземного сигнала из центра Галактики составляет менее 1 на 600 тысяч звёзд, и притом речь только о диапазоне 4–8 гигагерц. Предстоит прослушать всё полностью до 93 гигагерц. И желательно — не только центр, но и полностью всю плоскость Галактики. А в ней, на минуточку, сотни миллиардов звёзд. И вообще, в SETI говорят, что их инструменты пока что очень допотопные, что на подходе сейчас революционно более совершенные приёмники, антенные решётки и прочее. Так что учёные абсолютно не расстраиваются и даже наоборот — им со временем становится только всё более и более интересно.

Как пишут специалисты SETI, они решили немного поменять стратегию: раньше они искали только непрерывно идущие сигналы, но теперь подумали, что такие послания для гипотетической далёкой цивилизации были бы неоправданно энергозатратными и гораздо экономнее периодически отправлять некую последовательность сигналов. А ещё, по мнению учёных, для ищущих контакта инопланетян разумно было бы сделать радиомаяк, который будет вращаться наподобие нейтронной звезды. К слову, когда такие звёзды в космосе впервые обнаружили, то приняли их "пульсирующие" радиосигналы за послания внеземного разума. А теперь возникла мысль, что братья по разуму могли бы "скопировать" принцип действия пульсара для отправки своих сообщений.

Наконец-то инопланетяне: Названы две звезды, где нашли признаки внеземных цивилизаций

Наконец-то инопланетяне: Названы две звезды, где нашли признаки внеземных цивилизаций

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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