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8 июня, 17:14

Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Бердянске

<p>Фото с места взрыва автомобиля в Бердянске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/OstashkoNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OstashkoNews</a></p>

Фото с места взрыва автомобиля в Бердянске. Обложка © t.me / OstashkoNews

Жители города Бердянск в Запорожской области стали свидетелями взрыва автомобиля, ЧП случилось в районе шести вечера. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Бердянске примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль", — написал Рогов в Telegram.

Место взрыва автомобиля в Бердянске. Фото © t.me / OstashkoNews

Место взрыва автомобиля в Бердянске. Фото © t.me / OstashkoNews

Сейчас, по его словам, на месте работают сотрудники МЧС и МВД, подробности инцидента уточняются.

По информации телеграм-канала журналиста Руслана Осташко, предварительной причиной взрыва стала неисправность установленного газобаллонного оборудования в машине.

Рогов сообщил о попытках полномасштабного наступления ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о попытках полномасштабного наступления ВСУ в Запорожье

На прошлой неделе ВСУ обстреляли Бердянск ракетой комплекса "Точка-У". Системы ПВО успешно сбили все снаряды, в город упали фрагменты одной из ракет.

Ирина Фальке
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