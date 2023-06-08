Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Бердянске

Жители города Бердянск в Запорожской области стали свидетелями взрыва автомобиля, ЧП случилось в районе шести вечера. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Бердянске примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль", — написал Рогов в Telegram.

Место взрыва автомобиля в Бердянске. Фото © t.me / OstashkoNews

Сейчас, по его словам, на месте работают сотрудники МЧС и МВД, подробности инцидента уточняются.

По информации телеграм-канала журналиста Руслана Осташко, предварительной причиной взрыва стала неисправность установленного газобаллонного оборудования в машине.