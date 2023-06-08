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8 июня, 18:50

В Белгородской области сработала система ПВО, сбито два объекта

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил SHOT.

По имеющейся информации, цель удалось успешно поразить в небе где-то над посёлком Разумное. Последствия на земле уточняются, пострадавших нет.

Работа ПВО в Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

Ситуацию прокомментировал мэр Белгородской области Владимир Гладков, подтвердив работу системы ПВО, в результате которой были успешно сбиты две воздушные цели на подлёте к городу. Он добавил, что осколки повредили крышу частного дома и автомобили. Оперативными службами на месте проводится подворовой обход. Также Гладков подтвердил отсутствие пострадавших.

Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям

Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям

Сегодня утром, около пяти утра, системами ПВО были сбиты ещё два украинских объекта над Белгородом. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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telegram / SHOT

Юрий Лысенко
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