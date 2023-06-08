В Белгородской области сработала система ПВО, сбито два объекта

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил SHOT.

По имеющейся информации, цель удалось успешно поразить в небе где-то над посёлком Разумное. Последствия на земле уточняются, пострадавших нет.

Работа ПВО в Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

Ситуацию прокомментировал мэр Белгородской области Владимир Гладков, подтвердив работу системы ПВО, в результате которой были успешно сбиты две воздушные цели на подлёте к городу. Он добавил, что осколки повредили крышу частного дома и автомобили. Оперативными службами на месте проводится подворовой обход. Также Гладков подтвердил отсутствие пострадавших.