В Белгородской области сработала система ПВО, сбито два объекта
Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил SHOT.
По имеющейся информации, цель удалось успешно поразить в небе где-то над посёлком Разумное. Последствия на земле уточняются, пострадавших нет.
Работа ПВО в Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT
Ситуацию прокомментировал мэр Белгородской области Владимир Гладков, подтвердив работу системы ПВО, в результате которой были успешно сбиты две воздушные цели на подлёте к городу. Он добавил, что осколки повредили крышу частного дома и автомобили. Оперативными службами на месте проводится подворовой обход. Также Гладков подтвердил отсутствие пострадавших.
Сегодня утром, около пяти утра, системами ПВО были сбиты ещё два украинских объекта над Белгородом. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
telegram / SHOT