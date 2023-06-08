РПЦ сообщила о передаче Венгрии украинских военнопленных из Закарпатья
Передача украинских военнопленных закарпатского происхождения при участии РПЦ состоялась в Венгрии в рамках межцерковного сотрудничества. Об этом сообщили на сайте Московского патриархата.
Будапешту была передана группа солдат, участвовавших в боевых действиях. Передача состоялась 8 июня 2023 года с благословения патриарха Кирилла и по просьбе венгерской стороны.
Ранее Лайф рассказывал, что с Украины вывезли православного публициста после ходатайства патриарха Кирилла. Ян Таксюр написал письмо предстоятелю Русской православной церкви, "будучи в застенках".
ТАСС / Михаил Терещенко