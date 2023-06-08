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8 июня, 19:41
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В Москве задержан победитель "Битвы экстрасенсов" Волхов, вступивший в ДРГ

<p>Дмитрий Волхов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52577" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дмитрий Волхов. Обложка © t.me / SHOT

В Москве задержан победитель 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Волхов по подозрению в участии в запрещенном бандитском формировании "Русский добровольческий корпус" (РДК). Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Вместе с ним силовики взяли ещё несколько человек, в квартире были найдены ножи, наркотики, агитационные материалы. Подробности дела уточняются.

В Бельгии подтвердили, что к Киеву есть вопросы насчёт атак на Белгородскую область

В Бельгии подтвердили, что к Киеву есть вопросы насчёт атак на Белгородскую область

Ранее Лайф писал, что под Белгородом задержали подростка, координировавшего атаки украинской ДРГ. Пограничники нашли в телефоне парня координаты и фотографии позиций российских военных и полицейских, а также чаты, куда он писал информацию.

Артур Лапсаков
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