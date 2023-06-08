В Москве задержан победитель "Битвы экстрасенсов" Волхов, вступивший в ДРГ
Дмитрий Волхов. Обложка © t.me / SHOT
В Москве задержан победитель 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Волхов по подозрению в участии в запрещенном бандитском формировании "Русский добровольческий корпус" (РДК). Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Вместе с ним силовики взяли ещё несколько человек, в квартире были найдены ножи, наркотики, агитационные материалы. Подробности дела уточняются.
Ранее Лайф писал, что под Белгородом задержали подростка, координировавшего атаки украинской ДРГ. Пограничники нашли в телефоне парня координаты и фотографии позиций российских военных и полицейских, а также чаты, куда он писал информацию.