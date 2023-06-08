Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец

Президент США Джо Байден считает, что следующим пост генерального секретаря НАТО может занять представитель Великобритании. Наиболее вероятной кандидатурой выступает министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

"Возможно, посмотрим", — ответил Байден на соответствующий вопрос на совместной пресс-конференции в Белом доме с британским премьером Риши Сунаком.

При этом американский лидер указал, что пока полного согласия внутри стран блока нет. Сначала этот вопрос нужно обсудить с союзниками, добавил лидер Белого дома.