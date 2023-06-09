В Британии создали дезодорант с ароматом пива
Компании Fussy и BrewDog выпустили дезодорант с ароматом пива
Дезодорант с запахом пива. Обложка © Twitter / BrewDog
В Великобритании создан дезодорант с ароматом пива. Новинку разработали бренд многоразовых дезодорантов Fussy совместно с компанией BrewDog в преддверии Дня отца, который празднуют 18 июня.
В описании сказано, что дезодорант имеет "смелый, хмельной и тропический" аромат, сочетающий в себе натуральные ингредиенты, не содержащие пластика компостируемые наполнители и вкус Punk IPA.
"Это было очень весело. Это безумие, насколько удивительный тропический аромат исходит от нашего первого в истории пивного дезодоранта. Он пахнет совсем как настоящий напиток", — заявил директор по маркетингу Лорен Кэррол.
Ранее доктор Амир Хан рассказал, что средства для чистки ковров и даже дезодоранты загрязняют жилище сильнее выхлопных газов. По словам специалиста, ухудшение качества воздуха в помещении может стать причиной заболеваний лёгких, проблем с сердцем и даже инсультов.