ВОЗ: Ковид стал на 47% менее смертоносен за четыре недели

Количество смертей от коронавируса в мире в период с 8 мая по 4 июня снизилось на 47% по сравнению с предыдущими 28 днями, число инфицированных уменьшилось на 38%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как следует из информационного бюллетеня, за четыре недели в мире зарегистрировано 1 720 356 случаев заражения и 10 463 летальных исхода. На первом месте по числу заболевших Южная Корея — 470 093 человека. За ней идут Австралия (147 684), Бразилия (113 286), Франция (93 850) и США (93 260). В Штатах фиксируется наибольшее число смертей в обозначенный промежуток — 1943. Далее по этому показателю следуют Бразилия (1074), Франция (555), Италия (549) и Россия (532).

По информации ВОЗ за 7 июня, всего в мире зафиксировано 767 750 853 случая заражения коронавирусом и 6 941 095 смертей. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил на брифинге в Женеве, что в действительности умерших не менее 20 миллионов.