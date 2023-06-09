На Кубе опровергли тайное соглашение с Китаем о базе для слежки за США

Куба опровергла появившиеся в прессе сообщения о том, что договорилась с Китаем о секретном соглашении по созданию на острове базы для слежки за США. Заявление сделал заместитель главы МИД страны Карлос Фернандес де Коссио.

По информации американских СМИ, кубинские власти получат от Пекина "несколько миллиардов долларов", а база позволит китайским спецслужбам вести радиоэлектронную разведку и прослушивать коммуникации.

"Американская газета The Wall Street Journal опубликовала 8 июня абсолютно ложную безосновательную информацию, согласно которой существует соглашение между Кубой и Китаем в военной сфере с целью строительства базы для шпионажа", — написал дипломат в "Твиттере".

Фернандес де Коссио добавил, что эта информация продвигается с целью оправдать агрессию против Кубы и обмануть мнение американского и мирового сообщества.