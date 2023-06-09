Россиянам посоветовали выпускать пузырьки из минералки при похмелье

Минеральную воду часто пьют для профилактики, однако злоупотреблять ей не стоит, особенно с похмелья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог "Инвитро-Юг" Светлана Ужевко.

Столовая минеральная вода со средней минерализацией подходит для утоления жажды. Она освежает, насыщает микроэлементами, обладает мягким мочегонным, желчегонным и/или послабляющим действием. В жару дотация микроэлементов очень важна, так как они теряются с потом. Поэтому при жаркой погоде необходимо употреблять минеральную воду, указала специалист.

"Обычно на этикетке написано предназначение воды – столовая или лечебная. Но также её применение можно определить по уровню минерализации. У столовой минеральной воды минерализация менее одного грамма на литр, а у лечебной воды минерализация составляет более десяти грамм", — пояснила Ужевко в беседе с "Газетой.ru".

Однако важно помнить и про ограничения. Лечебную минералку нужно пить по 250-300 млн три-четыре раза в день, а вот столовую — хоть каждый день. В литре такой воды содержится всего около одного грамма соли, и небольшой объём других элементов, полезных для здоровья. А вот при похмелье злоупотреблять минералкой не стоит. Лучше выпустить из неё пузырьки и пить по полстакана три раза в день, советует медик.