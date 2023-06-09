Во Франции указали на итог желания Запада ослабить Россию

Полковник оперативного резерва ВС Франции, доктор политических наук Каролина Галактерос считает, что антироссийские санкции обернулись серьёзной ошибкой Запада. Об этом она сказала в беседе на канале "Соловьёв LIVE".

"Это серьёзная геополитическая ошибка. Честно говоря, это давняя мечта Соединённых Штатов и Великобритании — отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира", — объяснила Галактерос.

Она отметила рост развития России в результате наложенных на неё ограничений. Украина же, по словам политолога, стала нежизнеспособным для Европы банкротом, но лидеры Запада не хотят это признать.