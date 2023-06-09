Во Франции указали на итог желания Запада ослабить Россию
Французский полковник Галактерос назвала изоляцию России геополитической ошибкой
Полковник оперативного резерва ВС Франции, доктор политических наук Каролина Галактерос считает, что антироссийские санкции обернулись серьёзной ошибкой Запада. Об этом она сказала в беседе на канале "Соловьёв LIVE".
"Это серьёзная геополитическая ошибка. Честно говоря, это давняя мечта Соединённых Штатов и Великобритании — отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира", — объяснила Галактерос.
Она отметила рост развития России в результате наложенных на неё ограничений. Украина же, по словам политолога, стала нежизнеспособным для Европы банкротом, но лидеры Запада не хотят это признать.
Как ранее писал Лайф, послы ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против РФ из-за двух стран. Греция и Венгрия потребовали исключить несколько компаний из списка организаций, помогающих России обойти ограничительные санкции.
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