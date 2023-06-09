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9 июня, 03:13

В Киеве ограбили атташе Посольства США, забрав iPhone и кошелёк

Атташе Посольства США на Украине обворован в киевском парке Шевченко. Он обратился в полицию вечером 7 июня, сообщает местное издание Vesti.ua со ссылкой на источники в Нацполиции Украины.

По словам потерпевшего, он лишился iPhone 12 и кошелька с банковскими карточками, причём похитители успели снять с одной из карт 400 долларов. По одной из версий, дипломат был пьян, отчего и стал лёгкой жертвой. По другой, он оставил вещи в одном из заведений, а в полицию обратился ради страхового возмещения. Официальных данных нет.

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А ранее переехавший на Украину японский волонтёр пожаловался на кражи на местной почте. Такое явление он охарактеризовал как "жалкую реальность" Украины.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
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