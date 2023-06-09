Российский вертолёт Ка-52 отразил рекордные 18 ракет за один вылет в зоне СВО

Один из российских ударных вертолётов Ка-52 отразил за один вылет рекордное количество зенитных ракет — 18. Это произошло благодаря комплексу "Витебск", пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

В итоге винтокрылое судно вернулось на базу без единого повреждения.

Вертолётчики называют этот комплекс "яйцами жизни". Внешняя его аппаратура, выступающая из корпуса вертолёта, похожа на птичьи яйца, указал неназванный собеседник агентства.