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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 01:50
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Российский вертолёт Ка-52 отразил рекордные 18 ракет за один вылет в зоне СВО

Один из российских ударных вертолётов Ка-52 отразил за один вылет рекордное количество зенитных ракет — 18. Это произошло благодаря комплексу "Витебск", пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

В итоге винтокрылое судно вернулось на базу без единого повреждения.

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Вертолётчики называют этот комплекс "яйцами жизни". Внешняя его аппаратура, выступающая из корпуса вертолёта, похожа на птичьи яйца, указал неназванный собеседник агентства.

А ранее Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ российскими "Аллигаторами". Они поразили вскрытые позиции самоходных артиллерийских установок и бронетехнику.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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