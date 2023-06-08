CNN: ВС Украины столкнулись с сильным сопротивлением и несут большие потери
Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.
"Украинские силы понесли потери в тяжёлой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось, <...> при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", — передаёт телеканал.
По словам одного из американских чиновников, потери ВСУ значительные. Согласно данным CNN, Киев уже лишился по меньшей мере нескольких переданных Вашингтоном бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP).
В то же время собеседники телеканала утверждают, что на украинском наступлении эти потери не скажутся, — западные чиновники ожидали, что оно подвергнет ВСУ и переданную технику ещё большему риску, следует из статьи.
Напомним, что украинские военные предпринимают попытки начать полномасштабное наступление в Запорожской области на протяжении нескольких дней. Сегодня ночью ВСУ вновь попробовали безуспешно атаковать, в результате чего потеряли до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких Leopard, и свыше 10 боевых машин пехоты. Российские разведчики раскрыли планы ВСУ, поэтому удар по противнику был нанесён на его исходных позициях.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo