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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 17:36
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CNN: ВС Украины столкнулись с сильным сопротивлением и несут большие потери

Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

"Украинские силы понесли потери в тяжёлой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось, <...> при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", — передаёт телеканал.

По словам одного из американских чиновников, потери ВСУ значительные. Согласно данным CNN, Киев уже лишился по меньшей мере нескольких переданных Вашингтоном бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP).

В то же время собеседники телеканала утверждают, что на украинском наступлении эти потери не скажутся, — западные чиновники ожидали, что оно подвергнет ВСУ и переданную технику ещё большему риску, следует из статьи.

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Напомним, что украинские военные предпринимают попытки начать полномасштабное наступление в Запорожской области на протяжении нескольких дней. Сегодня ночью ВСУ вновь попробовали безуспешно атаковать, в результате чего потеряли до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких Leopard, и свыше 10 боевых машин пехоты. Российские разведчики раскрыли планы ВСУ, поэтому удар по противнику был нанесён на его исходных позициях.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ирина Фальке
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