CNN: ВС Украины столкнулись с сильным сопротивлением и несут большие потери

Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

"Украинские силы понесли потери в тяжёлой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось, <...> при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", — передаёт телеканал.

По словам одного из американских чиновников, потери ВСУ значительные. Согласно данным CNN, Киев уже лишился по меньшей мере нескольких переданных Вашингтоном бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP).