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9 июня, 04:43

Бах поблагодарил Макрона за заявление по участию россиян в Олимпийских играх

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за слова об автономии спорта и допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже.

Как сообщается на сайте МОК, Бах и Макрон провели встречу в Елисейском дворце, обсудив подготовку к Играм.

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Заявление Макрона прозвучало на саммите G7 в японском городе Хиросима, и оно соответствует позиции МОК по этому вопросу. Макрон заверил Баха, что Париж поддержит решение комитета по участию россиян и белорусов.

Ранее Лайф писал, что олимпийский огонь хотят установить на Эйфелевой башне. Работа над этим вопросом ведётся уже два года.

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olympics.com

Артур Лапсаков
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