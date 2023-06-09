Бах поблагодарил Макрона за заявление по участию россиян в Олимпийских играх

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за слова об автономии спорта и допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже.

Как сообщается на сайте МОК, Бах и Макрон провели встречу в Елисейском дворце, обсудив подготовку к Играм.

Заявление Макрона прозвучало на саммите G7 в японском городе Хиросима, и оно соответствует позиции МОК по этому вопросу. Макрон заверил Баха, что Париж поддержит решение комитета по участию россиян и белорусов.