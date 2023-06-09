ВС РФ уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины на двух направлениях

Военные России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов, слова которого приводит РИА "Новости".

На Южно-Донецком направлении уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила, а средства ПВО сбили два беспилотника типа "Фурия" и два — "Лелека". На Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять боевых машин пехоты, шесть бронеавтомобилей и живая сила.