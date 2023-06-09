ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 02:44
3431

ВС РФ уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины на двух направлениях

Военные России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов, слова которого приводит РИА "Новости".

На Южно-Донецком направлении уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила, а средства ПВО сбили два беспилотника типа "Фурия" и два — "Лелека". На Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять боевых машин пехоты, шесть бронеавтомобилей и живая сила.

Российский вертолёт Ка-52 отразил рекордные 18 ракет за один вылет в зоне СВО
Российский вертолёт Ка-52 отразил рекордные 18 ракет за один вылет в зоне СВО

Ранее Лайф писал, что российские войска помешали ВСУ прорваться к морю на Запорожском направлении. Была отражена попытка противника проломить оборону 58-й армии.

BannerImage

t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar