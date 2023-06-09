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9 июня, 04:34

В Белгородской области в ходе ночных ударов пострадали три человека

Гладков: Три человека пострадали после ночных ударов ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области три человека пострадали во время ночных обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Один из потерпевших от госпитализации отказался, два других находятся в больнице. Гладков отметил, что ночью "много стреляли" по городу Шебекино, есть разрушения, но провести осмотр там возможности нет.

В Белгородской области сработала система ПВО, сбито два объекта

В Белгородской области сработала система ПВО, сбито два объекта

Губернатор также добавил, что ночью работала система ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в посёлке Разумное.

Ранее Лайф публиковал видео со сбитыми украинскими объектами под Белгородом. Жители региона услышали взрывы примерно в пять утра.

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Telegram / Настоящий Гладков

Юлия Коновалова
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