В Белгородской области в ходе ночных ударов пострадали три человека

В Белгородской области три человека пострадали во время ночных обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Один из потерпевших от госпитализации отказался, два других находятся в больнице. Гладков отметил, что ночью "много стреляли" по городу Шебекино, есть разрушения, но провести осмотр там возможности нет.

Губернатор также добавил, что ночью работала система ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в посёлке Разумное.