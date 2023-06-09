Волонтёры нашли новый участок для хозяина 50 хаски из обстреливаемого Шебекина

Волонтёры "Народного фронта" помогли хозяину 50 хаски из Шебекина Белгородской области, регулярно обстреливаемого со стороны ВСУ. Как пишет SHOT, спустя всего несколько дней после резонансного поста они привезли собакам 100 килограммов корма и даже нашли для приюта новый участок.

Волонтёры помогли хозяину приюта с хаски из Шебекина с переездом. Видео © SHOT

К переезду Роман планирует приступить уже через несколько дней — осталось "утрясти" ряд юридических моментов и соорудить вольеры. Причём питомцев он перевезёт своими силами, однако обустройство их нового дома требует строительных материалов, так что помощь, признался мужчина, будет нелишней.

"Будем помогать. Ещё переговорим с Романом для того, чтобы понять, если нужна помощь. Вывезем всех собак, у нас на это есть ресурсы, есть на это специальный автотранспорт", — отметил представитель "Народного фронта".