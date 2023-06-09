Adidas решил вернуться в Россию, узнали журналисты

По данным телеграм-канала, руководство компании подписало контракт с ливанской Daher, которая совсем недавно заключила договоры с Inditex (бывшие бренды Zara, Bershka, Pull&Bear). Набор сотрудников планируется начать уже в начале осени, чтобы успеть всё подготовить к запуску магазинов. В самой компании сейчас идут активные обсуждения о том, как лучше вернуться на российский рынок, ведь по всей стране осталось около 120 торговых точек. Как говорят сотрудники, сейчас идёт стадия создания портфеля магазинов.