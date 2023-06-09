Adidas решил вернуться в Россию, узнали журналисты
Mash: Adidas вернётся в РФ спустя год после ухода, магазины откроются 1 ноября
Крупнейший в Европе производитель спортивной одежды Adidas планирует вернуться в Россию. Открытие магазинов назначено на 1 ноября, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, руководство компании подписало контракт с ливанской Daher, которая совсем недавно заключила договоры с Inditex (бывшие бренды Zara, Bershka, Pull&Bear). Набор сотрудников планируется начать уже в начале осени, чтобы успеть всё подготовить к запуску магазинов. В самой компании сейчас идут активные обсуждения о том, как лучше вернуться на российский рынок, ведь по всей стране осталось около 120 торговых точек. Как говорят сотрудники, сейчас идёт стадия создания портфеля магазинов.
Напомним, немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas объявила о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте прошлого года. В октябре же было принято решение окончательно свернуть деятельность в нашей стране. При этом недавно Лайф рассказывал, что известный бренд подумывает над продажей российских подразделений иностранному инвестору.
ТАСС / Zuma