Регион

Уведомления отключены

9 июня, 07:01

Adidas решил вернуться в Россию, узнали журналисты

Mash: Adidas вернётся в РФ спустя год после ухода, магазины откроются 1 ноября

Крупнейший в Европе производитель спортивной одежды Adidas планирует вернуться в Россию. Открытие магазинов назначено на 1 ноября, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, руководство компании подписало контракт с ливанской Daher, которая совсем недавно заключила договоры с Inditex (бывшие бренды Zara, Bershka, Pull&Bear). Набор сотрудников планируется начать уже в начале осени, чтобы успеть всё подготовить к запуску магазинов. В самой компании сейчас идут активные обсуждения о том, как лучше вернуться на российский рынок, ведь по всей стране осталось около 120 торговых точек. Как говорят сотрудники, сейчас идёт стадия создания портфеля магазинов.

В одежде Nike и Adidas нашли вызывающий рак токсин

В одежде Nike и Adidas нашли вызывающий рак токсин

Напомним, немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas объявила о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте прошлого года. В октябре же было принято решение окончательно свернуть деятельность в нашей стране. При этом недавно Лайф рассказывал, что известный бренд подумывает над продажей российских подразделений иностранному инвестору.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Николь Вербер
  • Новости
  • adidas
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров