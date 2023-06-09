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9 июня, 07:09

В Запорожской области создали народное ополчение

Врио губернатора Балицкий: В Запорожской области создано народное ополчение

В Запорожской области создано народное ополчение, которое будет помогать полиции и военной комендатуре охранять правопорядок. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, первые участники ополчения уже приняли присягу.

  • Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
    Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
  • Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
    Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
  • Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
    Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
  • Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
    Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
  • Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
    Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Члены народного ополчения Запорожской области принимают присягу. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

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"Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена", написал он в своём телеграм-канале.

Балицкий отметил, что запорожцы ежедневно демонстрируют единство в защите интересов своего региона, охране безопасности и построении мирной жизни. Каждый из них делает это по зову своего сердца, подчеркнул врио губернатора.

Горы горящей техники: Что происходит в Запорожье

Горы горящей техники: Что происходит в Запорожье

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о попытках полномасштабного наступления ВСУ в Запорожье. По его словам, оно наблюдается уже в течение нескольких дней.

Обложка ©

Telegram / Евгений Балицкий

Матвей Константинов
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