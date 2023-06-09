В Запорожской области создали народное ополчение

В Запорожской области создано народное ополчение, которое будет помогать полиции и военной комендатуре охранять правопорядок. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, первые участники ополчения уже приняли присягу.











"Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена", — написал он в своём телеграм-канале.

Балицкий отметил, что запорожцы ежедневно демонстрируют единство в защите интересов своего региона, охране безопасности и построении мирной жизни. Каждый из них делает это по зову своего сердца, подчеркнул врио губернатора.