Более 20 детей пострадали в результате обрушения деревянного помоста в американском штате Техас. Об этом сообщил телеканал Fox со ссылкой на спасателей.

В Техасе 21 подросток пострадал при обрушении деревянного помоста. Видео © Fox

Инцидент произошёл в четверг в парке Сталман в городе Серфсайд-Бич во время прогулки подростков от 14 до 18 лет из местного летнего лагеря. По предварительным данным, все пострадавшие собрались на деревянной площадке перед её разрушением.

Как уточнили пожарные, не мене пяти подростков доставлены в больницу в Хьюстоне, шестерых несовершеннолетних привезли в местные больницы на машине скорой помощи и ещё десять прибыли в медучреждения на личном автомобиле. Дети получили несерьёзные травмы, опасности их жизни нет.