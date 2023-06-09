Овчарка Брауни помешала наркокурьеру из Ирана провезти в РФ марихуану в чайных пакетиках
SHOT: Иранец попытался провезти в Россию марихуану под видом чайных пакетиков
"Чай", найденный в багаже прилетевшего в Москву иранца. Обложка © Telegram / SHOT
Гражданин Ирана попытался провезти в Россию чайные пакетики, наполненные марихуаной. Как пишет SHOT, на подозрительный багаж, прибывший в московский аэропорт Шереметьево из Тегерана, указала служебная овчарка Брауни.
Открыв сумку, таможенники увидели две пачки "чая" Shahrzad, а внутри — 18 чайных пакетиков, набитых дурманящим растением. Теперь 29-летнему "туристу" грозит до десяти лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Ранее Лайф рассказывал, как на российско-латвийской границе поймали контрабандистов с 49,6 килограмма гашиша и почти килограммом марихуаны. За попытку привезти из Прибалтийской республики наркотики им грозит немалый срок.