Овчарка Брауни помешала наркокурьеру из Ирана провезти в РФ марихуану в чайных пакетиках

Гражданин Ирана попытался провезти в Россию чайные пакетики, наполненные марихуаной. Как пишет SHOT, на подозрительный багаж, прибывший в московский аэропорт Шереметьево из Тегерана, указала служебная овчарка Брауни.

Открыв сумку, таможенники увидели две пачки "чая" Shahrzad, а внутри — 18 чайных пакетиков, набитых дурманящим растением. Теперь 29-летнему "туристу" грозит до десяти лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.