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9 июня, 07:57

Овчарка Брауни помешала наркокурьеру из Ирана провезти в РФ марихуану в чайных пакетиках

SHOT: Иранец попытался провезти в Россию марихуану под видом чайных пакетиков

<p>"Чай", найденный в багаже прилетевшего в Москву иранца. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52585" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Чай", найденный в багаже прилетевшего в Москву иранца. Обложка © Telegram / SHOT

Гражданин Ирана попытался провезти в Россию чайные пакетики, наполненные марихуаной. Как пишет SHOT, на подозрительный багаж, прибывший в московский аэропорт Шереметьево из Тегерана, указала служебная овчарка Брауни.

Открыв сумку, таможенники увидели две пачки "чая" Shahrzad, а внутри — 18 чайных пакетиков, набитых дурманящим растением. Теперь 29-летнему "туристу" грозит до десяти лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Житель ХМАО наладил поставку наркотиков из Чехии под видом чая

Житель ХМАО наладил поставку наркотиков из Чехии под видом чая

Ранее Лайф рассказывал, как на российско-латвийской границе поймали контрабандистов с 49,6 килограмма гашиша и почти килограммом марихуаны. За попытку привезти из Прибалтийской республики наркотики им грозит немалый срок.

Матвей Константинов
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