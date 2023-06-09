Глухонемой таксист из Донецка "слышит" обстрелы ВСУ благодаря интуиции

Глухонемой таксист Евгений работает в Донецке, каждый день он рискует жизнью, потому что не слышит звуков прилетающих украинских снарядов. Mash пообщался со смелым мужчиной.

Глухонемой таксист Евгений в Донецке. Видео © t.me / Mash

Евгений потерял слух ещё в детстве из-за тяжело перенесённого гриппа. После школы работал в ЖЭКе, но со временем здоровье ухудшилось, поэтому ушёл в таксисты. С клиентами мужчина общается по СМС или читает по губам. А вот при обстрелах со стороны ВСУ ему приходится нелегко. Евгений признался, что полагается на свои физические ощущения и успевает укрыться. Пока что интуиция его не подводила.

Он уверен, всё будет хорошо и Россия обязательно победит. Сейчас же нужно набраться терпения и переждать нелёгкое время, тем более что трудности сплотили людей, подчеркнул Евгений.