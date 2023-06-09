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Опубликовано 9 июня 2023, 09:13

Глухонемой таксист из Донецка "слышит" обстрелы ВСУ благодаря интуиции

Mash: Глухонемой таксист из Донецка чувствует обстрелы ВСУ интуитивно

Глухонемой таксист Евгений работает в Донецке, каждый день он рискует жизнью, потому что не слышит звуков прилетающих украинских снарядов. Mash пообщался со смелым мужчиной.

Глухонемой таксист Евгений в Донецке. Видео © t.me / Mash

Евгений потерял слух ещё в детстве из-за тяжело перенесённого гриппа. После школы работал в ЖЭКе, но со временем здоровье ухудшилось, поэтому ушёл в таксисты. С клиентами мужчина общается по СМС или читает по губам. А вот при обстрелах со стороны ВСУ ему приходится нелегко. Евгений признался, что полагается на свои физические ощущения и успевает укрыться. Пока что интуиция его не подводила.

Он уверен, всё будет хорошо и Россия обязательно победит. Сейчас же нужно набраться терпения и переждать нелёгкое время, тем более что трудности сплотили людей, подчеркнул Евгений.

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Ранее сообщалось, что мастера из Донецка начали шить бронежилеты для собак в зоне спецоперации. Такие "доспехи" сделаны из износостойкой ткани, а внутри есть специальный баллистический материал — сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Работа ведётся на предприятии "Народная броня".

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t.me / Mash

Татьяна Миссуми
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