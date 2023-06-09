Глава Минобороны Украины: Переговоры возможны, если Россия изменит цели СВО
Если Россия откажется от заявленных целей спецоперации, будет прослеживаться возможность для мирного диалога. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на форуме "Диалоги о восстановлении Украины".
"Так я говорю: вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая zone of possible agreement (зона возможного соглашения) становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться", — сказал Резников.
Он добавил, что Украина может жить "по-добрососедски со всеми соседями". При этом Резников критически высказался о мирных планах, которые предлагают другие государства. Глава украинского Минобороны считает, что эти страны соревнуются за роль посредника, но якобы все они "пока хотят быть посредниками на стороне России".
При этом ещё несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев "прочно закрыл двери" для переговоров с Москвой и не планирует снова их открывать.
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