Глава Минобороны Украины: Переговоры возможны, если Россия изменит цели СВО
Если Россия откажется от заявленных изначально целей спецоперации, будет прослеживаться возможность для мирного диалога. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на форуме "Диалоги о восстановлении Украины".
"Если изменились (цели спецоперации. — Прим. Лайфа), то так называемая zone of possible agreement (зона возможного соглашения. — Прим. Лайфа) становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться", — сказал Резников.
При этом министр обороны Незалежной критически расценил мирные планы, которые предлагает ряд государств. Резников считает, что эти страны "пока хотят быть посредниками на стороне России".
При этом ещё несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев "прочно закрыл двери" для переговоров с Москвой и не планирует снова их открывать. А мирные инициативы других стран он назвал борьбой за собственные интересы.
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