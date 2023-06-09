76% россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Большинство россиян (76%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, его работу высоко оценили 77%. Такие данные приводятся в опросе фонда "Общественное мнение".

Только 12% респондентов признались, что недовольны деятельностью главы государства, столько же опрошенных не смогли определиться с ответом. Своё недоверие президенту выразили лишь 15%, а 9% воздержались.

Опрос проводился среди граждан от 18 лет 2–4 июня текущего года. Всего в исследовании поучаствовали 1,5 тысячи россиян в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превысила 3,6%.