Тату-мастеров предложили обязать сообщать о клиентах с нацистскими наколками

Тату-мастеров необходимо обязать сообщать о клиентах с нацистскими и другими радикальными наколками. С такой инициативой выступил политолог Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом "360".

"Когда силовики задерживают радикалов и нацистов, видно по этим людям, что они исповедуют нацизм: на их теле есть соответствующие татуировки. И здесь очень важно обязать тату-мастеров, которые работают легально и нелегально, сообщать о набивании всех подобных татуировок", — сказал Ярошенко.

Политолог предлагает дополнить статью 354.1 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма) пунктом о сокрытии сведений о людях, носящих нацистские и другие радикальные татуировки. Также, отметил эксперт, нужно создать реестр экстремистских наколок и внести их носителей в отдельный список для дальнейшей постановки на контроль.

"Я думаю, что это значительным образом упростит силовым ведомствам работу с радикальными сообществами, потому что они будут знать, кто набил, у кого есть на теле подобные татуировки. С большой долей вероятности этот человек относится к радикальному сообществу, и рано или поздно им силовики должны будут заняться", — добавил Ярошенко.

Причём важно, подчеркнул политолог, чтобы такие татуировки разрешалось и дальше набивать всем желающим, но списки таких россиян необходимо передавать в силовые ведомства.