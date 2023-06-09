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9 июня, 10:59

"Так сложились обстоятельства": Боксёр Лебедев поделился самым тяжёлым моментом на шоу "Звёзды в Африке"

Боксёр Лебедев сказал, что было тяжело сражаться с близким другом на шоу ТНТ

<p>Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боксёр Денис Лебедев рассказал, что самым тяжёлым испытанием на реалити-шоу "Новые звёзды в Африке" стал момент соперничества с актрисой Натальей Медведевой, с которой его связала крепкая дружба.

"Я обратил внимание, что это честный, порядочный человек, умеющий и за себя постоять, и другим, как говорится, нос утереть. Мы подружились с ней. Ну вот для меня, наверно, самое тяжёлое было, когда так сложились обстоятельства, что мы вместе с Натальей пошли на состязание на вылет", — поделился спортсмен с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Медведева и Лебедев попали на шоу в числе 15 звёзд, которые должны были пройти испытания в джунглях, борясь за еду и победу. Их общение сразу завязалось, потому что оба они оказались из одного района Московской области. Лебедев считает, что главное в телеигре — оставаться человеком. По его словам, он смог это сделать, показывая при этом в состязаниях хороший результат.

Кто победил в его поединке с Медведевой, боксёр умолчал, призвав зрителей посмотреть очередной выпуск передачи и узнать финал истории.

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Татьяна Миссуми
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