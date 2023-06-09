"Так сложились обстоятельства": Боксёр Лебедев поделился самым тяжёлым моментом на шоу "Звёзды в Африке"

Российский боксёр Денис Лебедев рассказал, что самым тяжёлым испытанием на реалити-шоу "Новые звёзды в Африке" стал момент соперничества с актрисой Натальей Медведевой, с которой его связала крепкая дружба.

"Я обратил внимание, что это честный, порядочный человек, умеющий и за себя постоять, и другим, как говорится, нос утереть. Мы подружились с ней. Ну вот для меня, наверно, самое тяжёлое было, когда так сложились обстоятельства, что мы вместе с Натальей пошли на состязание на вылет", — поделился спортсмен с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".