Ивлев заступился за Высоцкую, чьё кулинарное шоу растащили на мемы
Ивлев: Критиковать за блюда нужно редакторов программы Высоцкой, а не ведущую
Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев призвал россиян не набрасываться на актрису Юлию Высоцкую с обвинениями из-за её кулинарного шоу "Едим дома". Он считает, что критиковать нужно редакторов программы, а не ведущую.
"Я бы на самом деле не на неё набрасывался. Я бы набрасывался на её шеф-редактора, который выпускал всё это", — сказал Ивлев в шоу комика Павла Воли на ТНТ.
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Он считает, что в готовке не разбирается не только сама Высоцкая, но и шеф-редактор, который занимался выпуском её кулинарной передачи на телевидении.
Напомним, этой весной пользователи Сети обратили внимание на старые выпуски кулинарного телешоу актрисы Юлии Высоцкой. Люди начали шутить над неаппетитным видом приготовленных ею блюд, появились мемы и пародии. Некоторые начали писать оскорбительные комментарии в адрес Высоцкой. Телеведущая Ксения Бородина назвала травлей неуместные шутки россиян над неудачными блюдами в кулинарном шоу Юлии Высоцкой.
ТАСС / Zhabrikov Vladimir / Сергей Бобылев