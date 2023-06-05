Ивлев заступился за Высоцкую, чьё кулинарное шоу растащили на мемы

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев призвал россиян не набрасываться на актрису Юлию Высоцкую с обвинениями из-за её кулинарного шоу "Едим дома". Он считает, что критиковать нужно редакторов программы, а не ведущую.

"Я бы на самом деле не на неё набрасывался. Я бы набрасывался на её шеф-редактора, который выпускал всё это", — сказал Ивлев в шоу комика Павла Воли на ТНТ.

Он считает, что в готовке не разбирается не только сама Высоцкая, но и шеф-редактор, который занимался выпуском её кулинарной передачи на телевидении.