В Сочи началась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Беседа лидеров проходит в неформальной обстановке. Об этом сообщает близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко. Фото © телеграм-канал "Пул Первого"

"В неформальной обстановке президенты Белоруссии и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что", — говорится в сообщении.