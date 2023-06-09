В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
В Сочи началась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Беседа лидеров проходит в неформальной обстановке. Об этом сообщает близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".
"В неформальной обстановке президенты Белоруссии и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что", — говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, работает в Сочи. Здесь он проведёт встречу не только с Александром Лукашенко, но и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.