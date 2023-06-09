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9 июня, 10:42

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

<p>В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко. Фото © телеграм-канал <a href="https://t.me/pul_1/9151" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул Первого"</a></p>

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко. Фото © телеграм-канал "Пул Первого"

В Сочи началась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Беседа лидеров проходит в неформальной обстановке. Об этом сообщает близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко. Фото © телеграм-канал "Пул Первого"

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко. Фото © телеграм-канал "Пул Первого"

"В неформальной обстановке президенты Белоруссии и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что", — говорится в сообщении.

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Напомним, президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, работает в Сочи. Здесь он проведёт встречу не только с Александром Лукашенко, но и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Александра Вишнякова
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