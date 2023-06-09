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9 июня, 12:11

Большинство петербуржцев признались, что считают себя настоящими патриотами

Опрос: 70% петербуржцев считают себя патриотами России

<p>Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Проведённый в преддверии Дня России опрос показал, что большинство жителей Северной столицы (70%) считают себя патриотами своей страны. Мнение горожан узнала газета "Петербургский дневник".

Ещё 22% респондентов затруднились с ответом, и только 8% заявили, что не могли бы назвать себя патриотами.

40% петербуржцев уверены, что главным образом чувство патриотизма появляется при патриотическом воспитании. Столько же участников опроса сказали, что патриотами становятся по другим причинам. 20% опрошенных затруднились с ответом.

Песков заявил, что патриотизм — это желание жить в родной стране

Песков заявил, что патриотизм — это желание жить в родной стране

Согласно опросу от 9 июня, большинство россиян (76%) выражают доверие президенту РФ Владимиру Путину. Его работу высоко оценивают 77%.

Ирина Фальке
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