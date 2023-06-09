Большинство петербуржцев признались, что считают себя настоящими патриотами

Проведённый в преддверии Дня России опрос показал, что большинство жителей Северной столицы (70%) считают себя патриотами своей страны. Мнение горожан узнала газета "Петербургский дневник".

Ещё 22% респондентов затруднились с ответом, и только 8% заявили, что не могли бы назвать себя патриотами.

40% петербуржцев уверены, что главным образом чувство патриотизма появляется при патриотическом воспитании. Столько же участников опроса сказали, что патриотами становятся по другим причинам. 20% опрошенных затруднились с ответом.