Исландия приостановит работу посольства в Москве с 1 августа

Работа Посольства Исландии в Москве будет приостановлена с 1 августа. Об этом в пятницу сообщил МИД страны.

В публикации сказано, что министр иностранных дел Исландии принял решение приостановить с 1 августа деятельность посольства в Москве, а посол России вызван в министерство, чтобы его проинформировали об этом решении.

Помимо этого, Исландия направила к Российской Федерации требование сократить масштабы деятельности в столице республики и понизить статус диппредставительства. МИД Исландии заявил, что правительство страны считает неоправданным продолжение деятельности посольства в РФ при нынешнем низком уровне двусторонних отношений.

"В настоящий момент торговые, культурные или политические отношения [Исландии] с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности Посольства Исландии в Москве более неоправданно", — сказано в публикации на сайте правительства страны.