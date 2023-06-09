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9 июня, 13:04

Исландия приостановит работу посольства в Москве с 1 августа

Работа Посольства Исландии в Москве будет приостановлена с 1 августа. Об этом в пятницу сообщил МИД страны.

В публикации сказано, что министр иностранных дел Исландии принял решение приостановить с 1 августа деятельность посольства в Москве, а посол России вызван в министерство, чтобы его проинформировали об этом решении.

Помимо этого, Исландия направила к Российской Федерации требование сократить масштабы деятельности в столице республики и понизить статус диппредставительства. МИД Исландии заявил, что правительство страны считает неоправданным продолжение деятельности Посольства в РФ при нынешнем низком уровне двусторонних отношений.

"В настоящий момент торговые, культурные или политические отношения [Исландии] с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности Посольства Исландии в Москве более неоправданно", сказано в публикации на сайте правительства страны.

Румыния захотела выслать более полусотни сотрудников Посольства РФ, в Москве пообещали ответить

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Ранее похожее решение приняла Финляндия. Президент страны распорядился депортировать девятерых сотрудников российского посольства.

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Shutterstock

Юрий Лысенко
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