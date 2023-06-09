Путин призвал применять в образовании все лучшие практики, включая советские

Нужно не полностью возвращаться к советской системе образования, а опираться на её фундаментальные основы, брать самые лучшие мировые практики и делать шаг вперёд. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами — а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперёд, двигаться вперёд, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать своё", — пояснил Путин.