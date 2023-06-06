Путин поручил ввести черчение в российских школах со следующего года

В российских школах снова введут черчение. Соответствующее поручение кабмину дал глава государства Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.

"Правительству РФ в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса "Черчение" на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю", — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 1 августа текущего года.