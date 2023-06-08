Путин назвал недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании

Недопустимо, когда суверенному государству грубо и бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приветствия участников Международного форума министров образования "Формируя будущее".

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого Международного форума министров образования. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия, напротив, поддерживает права каждого государства на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Также президент отметил, что в РФ действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Об этом убедительно свидетельствуют и международные исследования, и блестящие победы наших ребят на международных олимпиадах школьников, указал Путин.