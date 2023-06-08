Регион

Уведомления отключены

8 июня, 08:31

Путин назвал недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании

Недопустимо, когда суверенному государству грубо и бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приветствия участников Международного форума министров образования "Формируя будущее".

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого Международного форума министров образования. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия, напротив, поддерживает права каждого государства на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Также президент отметил, что в РФ действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Об этом убедительно свидетельствуют и международные исследования, и блестящие победы наших ребят на международных олимпиадах школьников, указал Путин.

Глава государства добавил, что у всех детей в России есть равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию. По словам Путина, создана современная модель управления и оценки качества образования на основе объективных данных.

Путин предсказал, какое будущее ожидает Россию

Путин предсказал, какое будущее ожидает Россию

Ранее Путин поручил ввести черчение в российских школах со следующего года. С такой просьбой к главе государства обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона уточнил, что к этому призывали инженеры, конструкторы и технологи. Кроме того, с инициативой возвращения черчения в школы выступали и депутаты Госдумы.

Обложка ©

kremlin

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Образование
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров